Janowski odczarował Pragę. Wkrótce zawody na Olimpijskim, który zna jak własną kieszeń

Reprezentant Polski w trzyosobowym finale (wcześniej w taśmę wjechał Fredrik Lindgren) długo jechał na drugiej pozycji. Ostatecznie na trzecim okrążeniu wyprzedził prowadzącego Emila Sajfutdinowa. - Był plan, że jeśli nie założę Emila, to lecę na zewnętrzną. Tak naprawdę plan się zmienia i trzeba go układać z sekundy na sekundę. Cieszę się, że moje ruchy były dobre - stwierdził zwycięzca Grand Prix Czech.

„Magic” na wszelkie zarzuty odpowiedział w najlepszy możliwy sposób - swoją postawą na torze. Janowski w kapitalny sposób rozpoczął rywalizację w tegorocznym cyklu Grand Prix. W piątek po raz pierwszy w swojej karierze wygrał na praskiej Markécie. Był to dla niego ósmy triumf w zawodach tej rangi.

W ostatnim tygodniu sporo dyskutowało się o zachowaniu Macieja Janowskiego po finale Indywidualnych Mistrzostw Polski. Po odebraniu nagród i srebrnego medalu kapitan Betardu Sparty Wrocław zszedł z podium i nie uczestniczył we wspólnej celebracji sukcesu z Bartoszem Zmarzlikiem i Januszem Kołodziejem. Na 29-latka spadła lawina krytyki, a wielu kibiców i dziennikarzy doszukiwało się w tym geście oznaki braku szacunku wobec rywali.

Na kolejny sukces wrocławianin musiał czekać do niedzieli. Podczas planowanej na sobotę rundy żużlowcom udało się odjechać tylko 11 biegów. Pragę nawiedziły potężne opady deszczu, które uniemożliwiły tego dnia ściganie. Na tym etapie zawodów sędzia nie mógł uznać dotychczasowych wyników, dlatego w niedzielę o godz. 13 rywalizacja rozpoczęła się na nowo. Sympatycy Betardu Sparty, którzy wybrali się do Czech, zapewne nie żałują swojej wyprawy, ponieważ dwukrotnie oglądali wygrane swoich zawodników. W drugim turnieju bezkonkurencyjny okazał się Artiom Łaguta. Bezpośrednio za jego plecami uplasował się Janowski. Finał po raz kolejny nie należał do Sajfutdinowa. Lider Fogo Unii Leszno na pierwszym kółku przewodził stawce. Przed linią mety dał się jednak pokonać wszystkim trzem przeciwnikom.