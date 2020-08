Janowski o krok od spełnienia marzenia. Łaguta najlepszy w Grand Prix Polski we Wrocławiu! (WYNIKI, RELACJA)

W poprzednim sezonie uczestnicy i organizatorzy Grand Prix Polski we Wrocławiu wspięli się na wyżyny swoich umiejętności. Na Stadionie Olimpijskim oglądaliśmy aż 79 wyprzedzeń, co jest rekordem w turnieju tej rangi. Cegiełkę do próby pobicia tego wyniku już w pierwszej serii dołożył Maciej Janowski. Kapitan miejscowej Betard Sparty nie zanotował nad wyraz dobrego startu, ale mimo tego na dystansie zdołał pokonać Patryka Dudka i broniącego tytułu mistrza świata Bartosza Zmarzlika. Ten ostatni nie zwykł oglądać pleców rywali z tak dużej odległości. Janowski wpadł na metę ze sporą przewagą nad resztą stawki.

Przed pierwszą przerwą na kosmetykę toru Emil Sajfutdinow, Martin Vaculik i Fredrik Lindgren aż trzykrotnie stawali na linii startu. Najpierw taśmę zahaczył Gleb Czugunow, a zastępujący go Michał Curzytek zerwał ją. Za juniora WTS-u pojechał Przemysław Liszka, który nie miał większych szans w starciu z rutynowanymi przeciwnikami.