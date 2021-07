Janowski jest w gazie. Kapitan Sparty chce obronić tytuł mistrza Polski

W ostatnich latach obserwatorzy PGE Ekstraligi mogli się przyzwyczaić, że na czele listy najskuteczniejszych żużlowców rozgrywek znajduje się Bartosz Zmarzlik. Aktualny indywidualny mistrz świata wciąż utrzymuje wysoki poziom (średnia biegowa na poziomie 2,644). W ostatnich miesiącach nieco bardziej swoją jazdą imponuje jednak ktoś inny. Maciej Janowski znajduje się w życiowej formie.

– Dosyć mocno przygotowaliśmy nasze motocykle na ten rok. Ci, którzy mają bystre oko, zauważą u mnie sporo zmian w sprzęcie. Jestem zadowolony po każdym takim meczu. Cieszę się, że mogę tak się ścigać i zdobywać tyle punktów na tak trudnym terenie, jakim jest stadion Fogo Unii Leszno, więc ja cieszę się z każdej takiej dyspozycji – mówił 29-latek po niedzielnym spotkaniu PGE Ekstraligi, które Betard Sparta wygrała 49:41.

Janowski był gwiazdą pierwszego odcinka programu „Talking Dirt”, w którym organizatorzy Grand Prix przedstawiają uczestników tegorocznych zmagań o tytuł indywidualnego mistrza świata. Kapitan WTS-u zaprezentował kulisy swojego garażu, sposób przygotowania do zawodów, a także członków swojego teamu. „Magicowi” pomaga Greg Hancock, który jest czterokrotnym triumfatorem cyklu Grand Prix.– Kiedyś udawałem, że nim jestem, a teraz pracujemy razem. Pomagałem Gregowi i uczyłem się, jak przygotowywać motocykle w jego teamie. Teraz on robi to w moim zespole. Wszystko przychodzi bardzo naturalnie i jedna rzecz popycha drugą. Pokazuje mi to, że jeśli o czymś marzysz, to po prostu to rób – powiedział Janowski.