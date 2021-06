"Janek Serce" z Wrocławia. Gdy masz wokół siebie szczęśliwych ludzi, sam jesteś szczęśliwy

Część kolejkowiczów doskonale się zna. Jakaś rozpromieniona kobieta woła „Cześć prezes” na widok postawnego mężczyzny. Inni trzymają się na uboczu. Widać, że przyszli sami i nie bardzo mają ochotę na zawieranie nowych znajomości.

Jan Piontek, prezes fundacji „Weźpomóż.pl” czeka przy bramie. – Janek jestem – wita się i idziemy do niewielkiego, parterowego budynku. Przed wejściem rozłożone są pudła z żywnością. – Dzisiaj wydajemy przede wszystkim warzywa z Targpiastu – mówi. – Dają nam końcówki, to czego nie udało się sprzedać. Takie piękne młode ziemniaki poszłyby do śmietnika.