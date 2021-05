Jakie mutacje koronawirusa dotarły do Wrocławia? Oto wyniki badań wrocławskich naukowców

Mutacje wirusa są wymieniane przez szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego, jako jedne z najważniejszych zagrożeń. Im częściej koronawirus mutuje, tym większe niebezpieczeństwo, że pojawi się odmiana, przed którą nie będą chronić szczepionki. Na razie takiej mutacji nie ma.

Jak chronią nas szczepionki?

Szczepionki są skuteczne zarówno w przypadku wariantu brytyjskiego, południowoafrykańskiego, jak i najgroźniejszego indyjskiego. Co do tego ostatniego, to z najnowszych badań przeprowadzonych z Wielkiej Brytanii wynika, że przed tą mutacją chronią w przeszło 80 proc. szczepionki: Pfizer oraz AstraZeneca.

Eksperci apelują: jak najszybciej, jak najwięcej z nas powinno się zaszczepić

Mutacje pojawiają się przy okazji kolejnych zakażeń. Im mniej osób jest podatnych na zakażenie, tym mniejsza szansa, że pojawi się jakaś groźna odmiana.

Na razie w Polsce dominuje wariant brytyjski, odkryty latem ubiegłego roku. Dwa ogniska mutacji indyjskiej pojawiły się u zakonnic, które wracały z Indii. Jednak nie słyszymy o większej liczbie zakażeń tą odmianą. Z Wielkiej Brytanii dochodzą informacje o zakażeniach indyjskim wariantem, ale wśród osób, które nie zostały zaszczepione.