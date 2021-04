Jaka będzie pogoda na majówkę? Otóż... spadnie śnieg!

"Mam dla czytelników portalu GazetaWroclawska.pl same mało optymistyczne wiadomości pogodowe na majówkę. Co prawda, wcześniejsze prognozy były bardziej optymistyczne i przewidywały, że na początku maja doczekamy się cieplejszej wiosny, ale teraz wszystko wskazuje na to, że przez prawie całą majówkę będzie chłodno, pochmurno i do tego jeszcze deszczowo" - mówi dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. - "Nadal pozostaniemy w chłodnym powietrzu arktycznym napływającym z północy".

Przez trzy pierwsze dni maja temperatura we Wrocławiu będzie spadała do 2-3 stopni nad ranem i wzrastała jedynie do 10-12 stopni w najcieplejszej porze dnia.

Sobota zacznie się nawet pogodnie, ale już po południu się zachmurzy i pojawi się niewielki deszcz. Niedziela (2 maja) będzie cała pochmurna i zapowiadane są ciągłe opady deszczu, który będzie ustępował dopiero 3 maja nad ranem. Po południu zacznie się rozpogadzać.