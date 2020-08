Jak zdobyć pracę we Wrocławiu? Oto najczęściej poszukiwani pracownicy! (SPRAWDŹ)

W jaki sposób najłatwiej znaleźć pracę? Oczywiście dopasowując się do aktualnego rynku pracy, czyli oferując usługi, na które aktualnie jest największy popyt. Sprawdziliśmy, jak wygląda to we Wrocławiu. Na jakich pracowników w pierwszej połowie 2020 roku było największe zapotrzebowanie? Łatwo to sprawdzić analizując statystyki udostępniane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu. Zobaczcie jakie zapotrzebowanie na konkretne zawody zgłaszali od stycznia do czerwca 2020 roku pracodawcy we Wrocławiu.PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH SLAJDÓW GALERII BY SPRAWDZIĆ LICZBĘ OFERT PRACY PRZYGOTOWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW I ZŁOŻONYCH DO WROCŁAWSKIEGO URZĘDU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU - po galerii poruszaj się przy pomocy strzałek lub gestów na telefonie komórkowym.