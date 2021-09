Jak doszło do tragicznego wypadku motocykla i samochodu na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (NAGRANIE) Jarosław Jakubczak

We wtorek, 14.09 około godziny 19 na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia doszło do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego. Życia motocyklisty nie udało się uratować. Jak doszło do wypadku? Zobaczcie nagranie.