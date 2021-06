Jagodno: opóźni się uruchomienie przystanku kolejowego

Kolejarze rozpoczęli prace budowlane we Wrocławiu. Zbliża się otwarcie linii z Wrocławia do Świdnicy

Kończy się remont linii kolejowej z Wrocławia do Świdnicy przez Bielany Wrocławskie i Sobótkę. W grudniu tego roku pojedzie nią 10 par pociągów. To duże ułatwienie dla dojeżdżających do pracy, ale także atrakcja dla turystów. Jednak zakończenie modernizacji budzi obawy kierowców jeżdżących po Wrocławiu: linia przecina kilka bardzo ruchliwych ulic.