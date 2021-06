Jacek Sutryk idzie przez Rynek. A tu okrzyki "hańba". To protest przeciw nagrodzie dla Strajku Kobiet

- Zgromadziliśmy się w tym miejscu by wyrazić oburzenie tysięcy wrocławian tą haniebną decyzja rady miasta, polegająca na przyznaniu Nagrody Wrocławia Strajkowi Kobiet i Marcie Lempart. To skandal, że nagroda wręczana za wkład w rozwój miasta trafiła do takiej osoby. To z jej inspiracji dochodziło do masowych demonstracji i blokowania ulic, nad czym ona nie była w stanie zapanować - mówił Krzysztof Tuduj, wrocławski poseł Konfederacji. - Dochodziło do aktów profanacji i dewastacji murów świątyń i pomników. Nie w ten sposób powinno się prezentować swoje poglądy - podkreślał poseł.

W imieniu Konfederacji i kilku organizacji, których przedstawiciele pojawili się przed ratuszem, zapowiedział podjęcie kroków prawnych by odebrać tę nagrodę. Obok przedstawicieli Konfederacji na wrocławskim rynku protestowali też przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej, ONR, Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Straży Narodowej, Ruchu Narodowego i dolnośląskiej Solidarności. Zgromadzeni gwizdami powitali radnych i prezydenta Jacka Sutryka idących do ratusza. Na Rynku rozległy się okrzyki "hańba".