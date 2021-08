Jacek Sutryk chce przyjąć uchodźców z Afganistanu, ale potrzebne są odpowiednie przepisy

Kolejny kryzys uchodźczy rozpoczyna się po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów. Do Europy przybywają Afgańczycy opuszczający swoją ojczyznę. Także polskie samorządy przygotowują się do przyjęcia osób, które polityczna zawierucha wypędziła z ojczyzny.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk deklaruje, że Wrocław chce przyjmować uchodźców, ale polski rząd musi dostosować prawo. Zdaniem Sutryka to rada ministrów powinna w porozumieniu z samorządami ustalić zasady przyjmowania uchodźców i finansowania takich zdań. Jacek Sutryk podpisał, wraz z przedstawicielami 11 polskich miast - Warszawy, Szczecina, Rzeszowa, Poznania, Łodzi, Lublina, Krakowa, Katowic, Gdańska, Bydgoszczy i Białegostoku - stanowisko prezydentów Unii Metropolii Polskich w sprawie uchodźców z Afganistanu.

- Miasto deklaruje gotowość wsparcia, choć realizacja zarówno systemowych, jak i doraźnych form pomocy cudzoziemcom nie jest możliwa bez decyzji na poziomie rządowym. Konkretny udział samorządów w realizacji zadań musi być ustalony z uwzględnieniem zasad ustrojowych, regulujących podział kompetencji pomiędzy samorządem a administracją rządową - tłumaczy w imieniu Jacka Sutryka Wojciech Koerber z biura prasowego ratusza i dodaje, że Wrocław zawsze wspierał i będzie wspierał cudzoziemców, którzy mogą liczyć na całe spektrum udogodnień i form współpracy z miejskimi jednostkami. - Robimy wszystko, by ci, którzy zmuszeni byli opuścić swoje ojczyzny, znaleźli nowy dom pośród nas – we Wrocławiu. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by wspólnymi siłami uczynić życie afgańskich uchodźców godnym, bezpiecznym i dostatnim. Po prostu szczęśliwym - mówi Koerber.