Jacek Protasiewicz - aktywność w Sejmie i najważniejsze informacje

Kim jest Jacek Protasiewicz?

wiek: 54

wykształcenie: wyższe

Jacek Protasiewicz urodzony w 1967 r. w Brzegu. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas studiów był przewodniczącym uczelnianej komórki Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był jednym z założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego w województwie wrocławskim. Od 1994 r. należał do Unii Wolności. Do PO przystąpił w 2001 r. W latach 1998-2001 zasiadał w sejmiku dolnośląskim.

W 2001 r. z ramienia PO uzyskał mandat poselski. W 2004 r. był eurodeputowanym V kadencji w ramach delegacji krajowej. W tym samym roku został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego z ramienia PO. W 2009 r. z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję do PE. W 2012 r. został wiceprzewodniczącym PE. W 2013 r. został przewodniczącym PO na Dolnym Śląsku. W 2015 r. został szefem biura krajowego PO. W tym samym roku uzyskał mandat poselski do Sejmu. W 2016 r. został odwołany z funkcji przewodniczącego PO w województwie dolnośląskim oraz został wykluczony z partii. W tym samym roku został przewodniczącym nowego koła poselskiego – Europejscy Demokraci. Założył stowarzyszenie o tej samej nazwie. Stowarzyszenie w połączeniu z Partią Demokratyczną stworzyły partię Unia Europejskich Demokratów. W 2018 r. rozwiązano koło poselskie UED, a posłowie tego klubu współtworzyli klub z Polskim Stronnictwem Ludowym. W grudniu tego samego roku przyłączył się do Nowoczesnej. W 2019 r. powrócił do klubu PSL-UED. W tym samym roku uzyskał poselską reelekcję z ramienia PSL. Po wyborach został wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego Koalicja Polska – PSL – Kukiz'15.