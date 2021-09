Jacek Magiera przed meczem Śląsk Wrocław - Legia Warszawa: Spędziłem w Legii całe dorosłe życie, ale w sobotę chcę wygrać

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

Śląsk Wrocław podejmie Legię Warszawa w pierwszej kolejce po przerwie na reprezentacje. Ze zgrupowań kadr narodowych wrócili Łukasz Bejger, Mateusz Praszelik, Jakub Iskra oraz Márk Tamás. Bejger i Praszelik grali w reprezentacji Polski do lat 21, która w eliminacjach do mistrzostw Europy mierzyła się z Łotwą i Izraelem. Obaj za każdym razem wychodzili w pierwszym składzie. Bejger rozegrał dwa razy po 90 minut na środku obrony, a Praszelik z Łotwą grał do 83 min, a z Izraelem został zmieniony w przerwie.

Jakub Iskra, który do Śląska trafił w samej końcówce okna transferowego, po podpisaniu kontaktu udał się na zgrupowanie reprezentacji U-20. Ta w ramach towarzyskiego Turnieju Ośmiu Narodów mierzyła się z Włochami i Portugalią. W pierwszym spotkaniu (przegranym w Łomży 0:2) Iskra wszedł na boisko w przerwie, a z Portugalią (remis 0:0) pojawił się na placu gry w 65 min.