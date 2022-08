Ivan Djurdjević przed meczem z Lechem Poznań: Mistrzostwo Polski wszystkim odbija się czkawką

Śląsk Wrocław po bezbramkowym remisie z Widzem Łódź przed tygodniem jedzie na teren mistrza Polski. Teoretycznie faworyt powinien być jeden, ale patrząc na dyspozycję "Kolejorza", jego problemy na krajowym podwórku i eliminacjach Ligi Konferencji Europy, trudno za takowego go uważać. Trener Śląska Ivan Djurdjević jako piłkarz sięgał z Lechem po mistrzostwo, a potem w jego barwach rozpoczynał przygodę z trenerką, dlatego śledzi poczynania swojego byłego zespołu.

– Problemem Lecha Poznań jest nieskuteczność, bo w meczu z Vikingurem stworzyli całą masę okazji, ale byli nieskuteczni. Na koniec jest jednak wynik: 4:1 i awans do kolejnej rundy. Tylko to się liczy. Pamiętam, jak kiedyś Christian Gytkjær po meczu z ormiańskim Gandzasarem, który też ledwie udało się wyeliminować, powiedział - to jest Europa. Najważniejsze jest przejście dalej. Nie wiemy, czy dla Lecha ważniejsze są puchary, czy liga, bo w niej też muszą zbierać punkty. To jest problem, z którym mierzą się najlepsze polskie kluby. Mistrzostwo Polski zawsze wszystkim odbija się czkawką – powiedział Djurdjević.