Informacje o pośle: Robert Kropiwnicki. Jak wygląda aktywność w Sejmie?

Kim jest Robert Kropiwnicki?

wiek: 47

wykształcenie: wyższe

Robert Kropiwnicki to polski polityk urodzony w 1974 r. w Legnicy. Politologię ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim w 1999 r. W 2006 r. na tej uczelni uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. W 2018 r. został magistrem prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Pracował w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Był również zawodowo związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy. Był także prezesem zarządu jednej z agencji rozwoju regionalnego oraz konsultantem programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Należał do Unii Wolności i Partii Demokratycznej. W 2006 r. przeszedł do Platformy Obywatelskiej. Z listy PO w 2006 r. i 2010 r. był wybierany na radnego Legnicy. W 2009 r. był przewodniczącym rady miejskiej. W 2010 r. objął mandat poselski. W 2011 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję do Sejmu. W 2015 r. ponownie został wybrany do Sejmu. W Sejmie VIII kadencji był członkiem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej. W 2017 r. został członkiem komisji weryfikacyjnej. W 2019 r. ponownie z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję.