Informacje o posłance: Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Jak wygląda aktywność w Sejmie?

Kim jest Izabela Katarzyna Mrzygłocka?

wiek: 62

wykształcenie: wyższe

Izabela Katarzyna Mrzygłocka z domu Chłap to polska polityk urodzona w 1959 r. w Wałbrzychu. Studiowała organizację i zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Informatycznej we Wrocławiu. Ukończyła również studia podyplomowe z prawa europejskiego. Pracowała jako inspektor w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Węgla “Dolny Śląsk” oraz w branży spółdzielczej, a także prowadziła własną działalność gospodarczą. Była również starszym inspektorem w urzędzie wojewódzkim, wicedyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

W latach 1998-2005 była radną miasta Wałbrzych. W latach 1994-2004 należała do Unii Wolności. Następnie przeszła do Platformy Obywatelskiej. W 2005 r. z listy PO dostała się do Sejmu V kadencji. W 2007 r. ponownie uzyskała mandat poselski. W 2011 r. z powodzeniem ubiegała się o reelekcję. Została również przewodniczącą Rady Ochrony Pracy. W 2015 r. ponownie została wybrana do Sejmu. Została członkinią Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Etyki Poselskiej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. W 2016 r. została wiceprzewodniczącą Stałego Komitetu Rady Ministrów w gabinecie cieni utworzonym przez PO. W 2019 r. z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję z ramienia KO.