Ilja Żyguliow piłkarzem Zagłębia Lubin. Rosjanin podpisał dwuletni kontrakt

Ilia Żyguliew wzmocnił Zagłębie Lubin

Ilia Żyguliew to 25-letni wychowanek klubu FK Krasnodar. Dobrze czuje się zarówno na pozycjach 6 jak i 8, choć jego atutem nie są liczby. Przez całą karierę uzbierał tylko pięć gole i zanotował osiem asyst. W poprzednim sezonie był wypożyczony do Rotoru Wołgograd i był podstawowym piłkarzem zespołu, który finalnie spadł z rosyjskiej ekstraklasy.

Sam Żyguliew wrócił do Krasnodaru, ale występował tylko w rezerwach, dlatego rozglądał się za nowym pracodawcą. W piątek podpisał dwuletni kontrakt z KGHM Zagłębiem Lubin. Będzie to jego drugi klub spoza ojczyzny, bo od połowy lipca do końca 2016 roku był wypożyczony do mołdawskiego FC Milsami Orgiejów (12 meczów, 3 gole i 2 asysty).