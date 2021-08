Ile lat trzeba pracować na mieszkanie? Sprawdź, jak wypadł Wrocław

Mimo pandemii ceny nieruchomości w zdecydowanej większości największych miast w Polsce w ubiegłym roku wyraźnie poszły w górę - nawet o blisko 25 procent (Gdynia). We Wrocławiu nie było aż tak rekordowo, średnia cena metra kwadratowego podskoczyła o 7 procent. W tym samym czasie nasze średnie wynagrodzenia wzrosły średnio o 5 procent. Średnie ceny ofertowe metra kwadratowego mieszkania, wahają się zależnie od miasta od 5,4 tys. złotych (Zielona Góra) do 10,5 tys. złotych (Warszawa). W stolicy Dolnego Śląska za metr kwadratowy mieszkania trzeba wyłożyć średnio ponad 8,5 tys. złotych. Policzyliśmy, jak długo średnio zarabiający mieszkańcy największych miast muszą pracować odkładając jedno całe miesięczne wynagrodzenie by zarobić na 50 metrowe mieszkanie. Ten czas – zależnie od miasta - waha się od ponad pięciu i pół do aż dziewięciu lat. Nasze wyliczenia oparliśmy na danych udostępnionych przez GUS i NBP. Miasta poszeregowaliśmy od tych w których na mieszkanie trzeba odkładać najdłużej po te w których można to zrobić najszybciej.

pixabay