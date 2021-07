Ile kosztuje wesele, a ile ślub cywilny i kościelny na Dolnym Śląsku? Te kwoty na pewno cię zaskoczą! Kinga Czernichowska

Sprawdziliśmy, ile kosztuje ślub kościelny, ślub cywilny i ile trzeba wydać na organizację wesela we Wrocławiu. Warto dodać, że w wielu przypadkach koszty organizacji wesela wzrosły w związku z pandemią. Zanim przystąpisz do przedślubnych przygotowań, rozpisz wszystkie niezbędne wydatki. Zobacz, ile kosztuje ślub i wesele we Wrocławiu. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.