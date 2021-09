III liga. Siedem bramek w meczu Ślęzy Wrocław. Goczałkowice Łukasza Piszczka nie odpuszczają

III LIGA. Duże emocje towarzyszyły sobotniemu spotkaniu Ślęzy z Zagłębiem II Lubin. Na Kłokoczycach gospodarze wygrali 5:2 i mimo bardzo dobrego początku sezonu wciąż są "tylko" wiceliderem III grupy III ligi.

Ślęza Wrocław to na tę chwilę najmocniejszy przedstawiciel Dolnego Śląska w III lidze. Podopieczni Grzegorza Kowalskiego, grający na imponującym jak na ten szczebel rozgrywkowy ośrodku na wrocławskich Kłokoczycach, zamierzają w tym sezonie namieszać i włączyć się do walki o awans na poziom centralny.W sobotę wykonali kolejny ważny krok w tym kierunku, wygrywając z zawsze groźnymi rezerwami Zagłębia Lubin aż 5:2. W składzie gości pojawili się piłkarze mający za sobą debiut w PKO Ekstraklasie. Pełne 90 min rozegrał np. Łukasz Łakomy, który w tym sezonie potrafił rozpocząć mecz w podstawowym składzie KHGM Zagłębia. Tym bardziej należy doceniać to zwycięstwo gospodarzy.Ślęza wciąż jest wiceliderem i traci punkt do LKS-u Goczałkowice Zdrój. Tym razem ekipa ze Śląska, z Łukaszem Piszczkiem w pierwszym składzie, ograła Wartę w Gorzowie Wielkopolskim 2:0.

6. kolejka III ligi (grupa III)

Warto odnotować pierwsze w sezonie zwycięstwo Piasta Żmigród. Dzięki pokonaniu Gwara Tarnowskie Góry Piast wygrzebał się ze strefy spadkowej. Rezerwy Miedzi Legnica przegrały za to z beniaminkiem - Cariną Gubin - 1:3.(Samiec 13, Muszyński 63, 74, Krukowski 90, Wawrzyniak 90 - Łakomy 18, Pieńko 33)(Ćwielong 56-k., Matuszczyk 63)(Głowieńkowski 50, Sołtyński 78)(Babij 59-k., Mycan 74)(Zieliński 57 - Caputa 50, Ciućka 78, Kasprzyk 90)(Szczypkowski 78, Jaroszyński 90-k. - Sypek 28, 52)(Stefański 1, Ochwat 62 - Niemienionek 27-k.)(Wodecki 16, Borek 27 - Kiklaisz 63)(Mamis 53 - Poniedziałek 8, 21, Matuszewski 78)