III liga: Miedź wykorzystała potknięcia Zagłębia i LKS-u Goczałkowice

Rezerwy Zagłębia wciąż znajdują się na pozycji lidera III ligi, jednak ich przewaga nad resztą stawki zmalała. Podopieczni Jarosława Krzyżanowskiego zremisowali na wyjeździe z Gwarkiem Tarnowskie Góry. Gospodarze wyszli na prowadzenie w końcówce pierwszej połowy, kiedy bramkarza lubinian pokonał z rzutu karnego Norbert Jaszczak. „Miedziowi” odpowiedzieli po przerwie. Trafienie na wagę remisu zanotował Patryk Kusztal.

Gorszy weekend zanotowali wiceliderzy z Goczałkowic-Zdroju. LKS dość nieoczekiwanie uległ Polonii Bytom w stosunku 0:3. Bramki w starciu z zespołem Łukasza Piszczka zdobywali Michał Płonka oraz dwukrotnie Dawid Wolny.

Strata punktów Zagłębia i LKS-u to woda na młyn dla rezerw Miedzi. Legniczanie męczyli się z Piastem, ale ostatecznie zdołali wywalczyć w Żmigrodzie trzy punkty. Jedynym piłkarzem, który wpisał się na listę strzelców, okazał się Grzegorz Bartczak. 36-letni prawy obrońca w latach 2002-2011 występował w Zagłębiu. Teraz w barwach lokalnego rywala „Miedziowych” chce wprowadzić swoją drużynę do III ligi. Strata legnickiej ekipy do lubinian to obecnie cztery punkty. Bardzo prawdopodobne, że walka o awans będzie toczyć się do ostatniej kolejki.