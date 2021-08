III liga. Karkonosze górą. Głowieńkowski odnalazł się w III lidze [WYNIKI 28-29.08 Warta - Piast, LKS - Miedź II, Karkonosze - Foto-Higiena]

3 liga - WYNIKI, TABELA 28-29.08.2021

Spotkanie Karkonoszy z Foto-Higieną Gać, było dość wyrównane. Na początku nieco lepsze wrażenie sprawiali goście, których wspierała głośna grupka miejscowych kibiców. Do przerwy bramki nie padły. 10 minut po wznowieniu gry na listę strzelców wpisał się Nikodem Siudak. Jak się potem okazało - to był tego dnia jedyny gol w Jeleniej Górze. Co prawda trochę lepiej zaczęli grać goście, ale komplet punktów zainkasowali miejscowi, dla których to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Wygrała też Ślęza, ale tym razem nie było tak łatwo. Wrocławianom trzy punkty w wyjazdowej potyczce ze Stalą Brzeg zapewnił w końcówce Piotr Stępień. - Były dziś momenty kiedy graliśmy dobrze, ale były też momenty kiedy zespół Stali przejmował inicjatywę i zagrażał naszym liniom defensywnym - skomentował spotkanie trener Ślęzy Grzegorz Kowalski.