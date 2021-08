II liga. GKS Bełchatów - Śląsk II Wrocław 1:1. Gol młodego Bukowskiego

Wrocławianie świetnie zaczęli spotkanie. Wyszli na prowadzenie już w 6 min po akcji dwójki Adrian Łyszczarz - Adrian Bukowski. Na listę strzelców wpisał się ten drugi, który dobrze wbiegł w pole karne i strzelił w długi róg.

WKS miał ochotę na kolejne trafienie, ale GKS groźnie kontratakował trafiając m.in. w poprzeczkę. Znakomita okazję miał tez Szymon Sołtysiński, ale mając przed sobą tylko bramkarza - spudłował. Jego okazja, to efekt błędów w obronie WKS-u.

GKS wyrównał po przerwie - tym razem Sołtysiński się nie pomylił. Więcej bramek już nie oglądaliśmy, chociaż obie ekipy miały swoje szanse. Do kontrowersji doszło w doliczonym czasie gry, kiedy to gospodarze protestowali, że piłka zmierzająca do bramki Śląska całym obwodem przekroczyła linię, lecz arbiter był innego zdania.

W niedzielę na Oporowskiej derby rezerw: Śląsk II vs Lech II. Początek meczu o godz. 12.