Igrzyska Paraolimpijskie. Oliwia Jabłońska: Dziś jestem bardziej świadomą zawodniczką (ROZMOWA)

Jak przetrwałaś pandemię?

Nie pływałam przez trzy miesiące. To była najdłuższa przerwa, od kiedy uprawiam ten sport. Miałam wypożyczony sprzęt z mojej uczelni, Akademii Wychowania Fizycznego i centrum fitness. Trenowałam w domu, na sucho. Bardziej to był trening siłowy niż wydolnościowy. Ćwiczyłam też trochę na ergometrze wioślarskim. Nie ukrywam, że wypadłam przez ten czas z rytmu. Powrót do formy sprzed kwarantanny zajął mi trochę czasu. Pamiętaj swoje pierwsze wejście do wody… Masakra! Nie wiedziałam, gdzie jestem. Miałam zerowe czucie wody. Pamiętam, że pływanie mnie bardzo męczyło, a przecież na co dzień pływam bez żadnego wysiłku. Do tego miałam wysokie tętno. To było nieprzyjemne uczucie. Normalnie, nawet jak jestem po sezonie, to chociaż raz w tygodniu idę na basen.

Czyli dobrze, że przeniesiono igrzyska na ten rok?

Dobrze. Po takiej przerwie byłoby ciężko. Nie pokazałabym tego, na co mnie stać. Cieszę się, że mogłam wrócić do formy. Zresztą na 400m kraulem zawsze jest trudniej. Liczę na to, że pokażę się z dobrej strony.