Igrzyska Paraolimpijskie. Lucyna Kornobys: Podczas igrzysk paraolimpijskich padnie wiele rekordów świata i Europy (ROZMOWA)

W pani bogatej kolekcji medali znajduje się m.in. srebrny krążek z igrzysk w Rio. Pani plan na Tokio to zatem walka o złoto?

Chciałabym nie nakładać na siebie presji, bo to wcale nie pomaga. Z jednej strony faktycznie marzy mi się złoto i wiem, że jestem w stanie o nie powalczyć. Na pewno nie mogę jednak zapewnić, że je zdobędę. Mam nadzieję, że zdrowie mi dopisze, ponieważ moje wyniki pokazują, że zmierzam w dobrym kierunku. Nie ukrywam, że cieszyłabym się z każdego medalu – moje rywalki nie śpią i równie ciężko trenują, czego przykładem były ostatnie mistrzostwa Europy. Brytyjka, której rekord życiowy wynosił 8,09 metra, w pierwszej próbie wykonała pchnięcie na 8,73 metra, pobijając rekord Europy, czym mocno mnie zaskoczyła. Dopiero w ostatnim pchnięciu pokonałam ją o pięć centymetrów. Dzięki temu uświadomiłam sobie, że jestem mocna pod względem mentalnym, więc pomimo jakiejkolwiek presji będę w stanie powalczyć w Tokio do końca. Pobicie rekordu życiowego powinno dać mi medal – pozostaje pytanie, z jakiego kruszcu.