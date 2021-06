Idą pierwsze upały. Gdzie się ochłodzić? Kąpieliska we Wrocławiu i godzinę jazdy od miasta (KĄPIELISKA DOLNY ŚLĄSK - LATO 2021 LISTA)

KĄPIELISKA - DOLNY ŚLĄSK 2021 (LISTA). Synoptycy na nadchodzący weekend zapowiadają pierwsze, prawdziwe upały w tym roku. Sprawdziliśmy, gdzie będzie można się ochłodzić - nie tylko we Wrocławiu, ale także w najbliższej okolicy Wrocławia. Oto lista kąpielisk najdalej godzinę jazdy samochodem od stolicy Dolnego Śląska.WAŻNE - DO KOLEJNYCH KĄPIELISK MOŻESZ PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEKWAŻNE - DO KOLEJNYCH KĄPIELISK MOŻESZ PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK

fot. Jarosław Jakubczak