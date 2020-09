Horrendalne opłaty za parkowanie we Wrocławiu. Oto nowy cennik

Po tym jak wojewoda zablokował podwyżki opłat za parkowanie we Wrocławiu, urzędnicy prezydenta Jacka Sutryka przygotowali nowy projekt cennika. Zakłada on jeszcze większe podwyżki od tych, które planowane wcześniej.W sierpniu aż dwukrotną podwyżkę stawek unieważnił wojewoda Jarosław Obremski, wskazując na zawarte w niej niezgodne z prawem zapisy. Magistrat przygotował nowy projekt, który co prawda nie zawiera już wadliwych zapisów, ale jednocześnie wprowadza znacznie wyższe stawki od dopiero co zablokowanych. Przypomnijmy, że projekt wprowadzający podwyżki opłat za bilety parkingowe, był jednym z całej serii uchwał przeforsowanych w lipcu przez koalicję wspierającą w Radzie Miasta prezydenta Jacka Surtryka, które mocno odbiją się na kieszeniach wrocławian. Podwyżki opłat za odbiór śmieci już weszły w życie od 1 września, a przed nami – od 1 stycznia - podwyżka cen biletów MPK. Ile będzie kosztowało parkowanie we Wrocławiu według nowego planu? Sprawdź na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami

Jaroslaw Jakubczak/ Polska Press