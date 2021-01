Hogan i Grandon, psy po służbie w wojsku szukają nowych domów. Adoptuj wyszkolonego owczarka [ZDJĘCIA]

Na adopcję czekają dwa owczarki niemieckie: Hogan (długowłosy) i Grandon (krótkowłosy).

Oba przeszły typowe szkolenia psów pracujących, są to psy patrolowo-obronne), są niesamowicie posłuszne, jeśli zaprzyjaźnią się z nowym opiekunem. Niestety, nie znają życia w mieszkaniach, dlatego wymarzony dom dla każdego z psów to dom z ogrodem, aczkolwiek mamy już udane adopcje takich psich emerytów do mieszkań - mówią wolontariusz z wrocławskiej Ekostraży.