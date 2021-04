Historia derbów Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin (ZDJĘCIA, WYNIKI, FILMY)

Jacek Magiera: Trener Legii nie optuje za ściąganiem Konrada Poprawy

Już jutro Śląsk Wrocław zmierzy się z KGHM Zagłębiem Lubin w derbach Dolnego Śląska. Głos przed tym spotkaniem zabrał szkoleniowiec WKS-u Jacek Magiera. W kilku zdaniach odniósł się także do sytuacji Konrada Poprawy, który wciąż nie przedłużył wygasającego w czerwcu kontraktu ze Śląskiem, bo kusi Legia Warszawa. - Legia nie obserwowała go w rozgrywkach drugiej ligi, a trener Michniewicz nie optuje za sprowadzaniem go - powiedział trener Wojskowych.