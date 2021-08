Hapoel - Śląsk. Liga Konferencji - o jakie pieniądze gra Śląska Wrocław?

Budżet Śląska Wrocław w obecnym sezonie można szacować na ok. 30 mln zł. W 2021 roku WKS - który jest klubem należącym do miasta - z ratusza otrzyma 13 mln zł dotacji, tyle samo, co rok wcześniej. Za sezon 2020/21 dostał z ekstraklasy 15,2 mln zł. Na tę sumę składa się kilka elementów: stała kwota - 6,18 mln zł, premia za ranking historyczny - 1,83 mln zł, premia za miejsca w tabeli - 3,96 mln zł, premia za europejskie puchary - 3,15 mln zł. Do tego 115 tys. zł za Puchar Polski wsparcie COVID.

Jak wyglądają na tym tle dochody z Ligi Konferencji?

Już teraz - po awansie do III rundy kwalifikacji - do kasy Śląska wpłynie 550 tys. euro, czyli ok. 2,5 mln zł. To jednak dopiero początek górki. Jeśli uda się wyeliminować Hapoel Beer Szewa, do kasy klubu wpłynie 750 tys. euro (ok. 3,4 mln zł). Prawdziwe pieniądze pojawią się wraz z awansem do fazy grupowej za który każda drużyna otrzyma 2,9 mln euro. To w przybliżeniu 13,3 mln zł, czyli 1/3 tegorocznego budżetu! Jak na wrocławskie warunki - sporo.

Oczywiście zarobić można także za mecze grupowe. Każde zwycięstwo to dodatkowo 500 tys. euro (2,3 mln zł) a remis - 166 tys. euro (760 tys. zł). Zwycięstwo w grupie Ligi Konferencji to kolejny bonus - 650 tys. euro, a drugie miejsce - 325 tys. euro. Oczywiście potem każda kolejna runda to jeszcze większy zysk. Finaliście dostaną po 3 mln euro, a zwycięzca dodatkowe 2 mln zł.