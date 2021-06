Handel wymienny, darmowe porady i ruch na świeżym powietrzu. Na Tarnogaj powraca pchli targ

Idea przyświecająca pchlim targom jest prosta: wymienić, oddać, ewentualnie sprzedać za symboliczną złotówkę. Podczas trwania imprezy każdy przybywający będzie miał możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zalegających w domu rzeczy jak dziecięce ubranka, stare radio, niewielkich gabarytów mebel, bibeloty albo dawno nieużywany aparat fotograficzny. Towary wymieniamy, sprzedajemy lub po prostu oddajemy. No i oczywiście, można się targować!

- Tarnogajski Pchli Targ, organizowany cztery razy do roku, to przede wszystkim sposób na poznanie sąsiadów i spotkanie się we wspólnej przestrzeni – mówi Barbara Rogilińska ze stowarzyszenia Przyjazny Tarnogaj. - Wracamy po długiej przerwie, spragnieni kontaktu.

Organizatorzy podkreślają jednak, że pamiętają o wspólnym bezpieczeństwie osób biorących udział w wydarzeniu. - Zachowujemy dystans, stosujemy właściwą higienę rąk i namawiamy do zainstalowania aplikacji umożliwiającej dokonywanie płatności „na telefon”.

Z racji, że wstęp na imprezę jest bezpłatny, dla wystawców planujących rozstawić stanowisko handlowe obowiązują zapisy. Zapisywać trzeba się także na warsztaty z tworzenia świec sojowych, również będące jednym z punktów programu targów. Impreza odbędzie się w sobotę, 12 czerwca w godzinach od 10:00 do 14:00.

Na podobne targowiska z utęsknieniem czekają też mieszkańcy Nadodrza czy Szczepina. Miejmy nadzieję, że cieplejsze dni i rozluźnienie w obostrzeniach covidowych pozwolą na rychły powrót pchlich targów, również w innych dzielnicach Wrocławiu.