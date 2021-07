Halina Frąckowiak. Co łączy wielką polską piosenkarkę z Wrocławiem?

- Dom to ostoja. Wartość. Każdy człowiek ma swoją drogę w życiu, na której do zrobienia jest wiele rzeczy: liczy się nie tylko pasja, praca, nauka. Jest też misja, np. misja bycia matką, życie poświęcone dla rodziny. Kiedy ja byłam małą dziewczynką, to było naturalne, że kobieta, która miała dzieci, to była przede wszystkim matką dzieci. Dzisiaj kobiety mają bardzo dużo różnych zajęć i między innymi też są matkami, żonami, opiekunkami i nie zawsze bycie z rodziną jest dla nich najważniejsze. Kobiety biorą sobie na głowę mnóstwo innych obowiązków, może nie zawsze tak bardzo ważnych, potrzebnych.

Rodzina i dzieci przede wszystkim? Powinny być zawsze na pierwszym miejscu?

- Dla dzieci nie jest dobre to, że mamy nie ma w domu. Nie jest dobre to, że tato też ma mało czasu dla dzieci, bo dużo pracuje. Oczywiście to, że dziecko chodzi do przedszkola, nie jest złe - bo dziecko się socjalizuje, jest z innymi dziećmi. Ale jak najczęstsze przebywanie rodziców z dziećmi jest bardzo ważne. Niektórzy rodzice do tego stopnia chcą być rodzinnie scaleni, że tworzą domową szkołę dla swoich dzieci. To jest fantastyczne, świetne! Dzieci uczą się odpowiedzialności za najbliższych, za wszystkie sprawy, które dotyczą rodziny.