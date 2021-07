Halina Frąckowiak. Co łączy wielką polską piosenkarkę z Wrocławiem? Przeczytajcie!

Ponad 60 lat na scenie, setki nagranych piosenek, wiele płyt, tysiące koncertów na całym świecie. Co Pani czuje, kiedy słyszy o sobie - "gwiazda".

- Nie utożsamiam się z tym słowem. Piękne gwiazdy są na niebie, jest i gwiazdka na choince bożonarodzeniowej.

Rozumiem, że jest Pani "zwyczajną gwiazdą", która po koncercie schodzi ze sceny i po prostu idzie do domu?

- Dom to ostoja. Wartość. Każdy człowiek ma swoją drogę w życiu, na której do zrobienia jest wiele rzeczy: liczy się nie tylko pasja, praca, nauka. Jest też misja, np. misja bycia matką, życie poświęcone dla rodziny. Kiedy ja byłam małą dziewczynką, to było naturalne, że kobieta, która miała dzieci, to była przede wszystkim matką dzieci. Dzisiaj kobiety mają bardzo dużo różnych zajęć i między innymi też są matkami, żonami, opiekunkami i nie zawsze bycie z rodziną jest dla nich najważniejsze. Kobiety biorą sobie na głowę mnóstwo innych obowiązków, może nie zawsze tak bardzo ważnych, potrzebnych.