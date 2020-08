Hala Gwardii Wrocław trafi pod młotek. Cena wywoławcza to 16 mln zł

Gwardia Wrocław musiała opuścić budynek na skrzyżowaniu ulic Krupniczej 15 i Włodkowica 2 na wrocławskim Starym Mieście ze względu na jego zły stan techniczny. W marcu 2019 powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał Agencji Mienia Wojskowego usunięcie istniejących zagrożeń i nieprawidłowości w stanie technicznym nieruchomości. AMW przeprowadziła inwentaryzację i podpisała umowę z wykonawcą na roboty zabezpieczające. Jednak remont obiektu będzie musiał wykonać nowy właściciel.

Hala wraz z działką trafią pod młotek prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Cena wywoławcza w przetargu to 16 mln zł. Kupującemu przysługuje pięcioprocentowa bonifikata na sam budynek. Został on wpisany do rejestru zabytków w roku 1972.

ZOBACZ TEŻ: