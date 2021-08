Gwiazdy siatkówki zagrają pod Wrocławiem [TAURON Giganci Siatkówki 2021. BILETY - CENY, PROGRAM TURNIEJU 24-26.09]

TAURON Giganci Siatkówki to jeden z najważniejszych, przedsezonowych turniejów siatkarskich nie tylko w Polsce, ale też w Europie. W tym roku będzie to pojedynek polsko-turecki. Do Jelcza-Laskowic przyjadą: mistrz Polski Jastrzębski Węgiel, PGE Skra Bełchatów, wicemistrz Turcji Fenerbahçe Stambuł oraz trzecia drużyna sezonu 2020/21 Galatasaray Stambuł.

Pierwszego dnia – w piątek (24.09) – w hali sportowej SP 1 w Miliczu (ul. Armii Krajowej 7) o godz. 14 rozegrany zostanie finał TAURON Młodych Gigantów Siatkówki, czuli juniorskiego turnieju dziewcząt. O godz. 16 kibice będą mogli obejrzeć pokazowy mecz Gwardii Wrocław z Galatasaray Stambuł.

Bilety na te dwa wydarzenia można kupić w Punkcie Informacji Turystycznej w Miliczu (Stara Rzeźnia, ul. Szewska 1B).

Następnie turniej przeniesie się do Jelcza-Laskowic. Tego samego dnia (24.09) w tamtejszej hali Centrum Sportu i Rekreacji (ul. Oławska 46) sympatycy siatkówki obejrzą mecz Reprezentacji TAURON z drużyną Gwiazd Siatkówki Dolnego Śląska (godz. 18). Na deser czeka nas Mecz Gwiazd: mistrzostwo świata Ireneusza Mazura kontra mistrzowie świata Grzegorza Rysia (godz. 20.30).