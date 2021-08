Gwardia - PGE Skra Bełchatów. Wrocławskie święto siatkówki [16.09.2021]

- Wrocławskie święto siatkówki ma dla nas ogromne znaczenie. Porównałbym to do pierwszej randki po dłuższej rozłące - obrazowo wyjaśnia Łukasz Tobys, prezes Gwardii Wrocław. Nawiązuje oczywiście do tego, że ostatnio ligowe mecze rozgrywane były bez kibiców na trybunach. - Oczywiście to mocno przesadzone porównanie, ale równie mocno my, jak i cała drużyna tęskni za kibicami. Ten dzień będzie doskonałą okazją do przywitania wrocławskich fanów po ponad rocznej przerwie - dodaje. W Orbicie zobaczymy dwa mecze. Najpierw o godz. 17 zagrają juniorskie ekipy Gwardii i Skry, a o godz. 20 na parkiet wyjdą pierwsze drużyny. To dla wrocławian będzie ciekawy sprawdzian przed sezonem, w którym mają jeden cel: awans do PlusLigi.

Wydarzenie będzie też okazją do oficjalnej, przedsezonowej prezentacji drużyny. Przy Orbicie staną również food trucki, a otwarte treningi z dziećmi poprowadzą Jakub Zdybek i Paweł Lewandowski - siatkarze plażowi Gwardii Wrocław.