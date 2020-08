Grzyby na Dolnym Śląsku - znowu są! To już początek jesiennego wysypu grzybów? (LOKALIZACJE)

Dobre informacje dla miłośników grzybobrania na Dolnym Śląsku. Od kilku dni na forach grzybowych zaczęło się pojawiać coraz więcej informacji o udanych zbiorach. Bardzo dużo wpisów i zdjęć pojawiło się w ten weekend, gdy więcej osób miało czas wybrać się na poszukiwania do lasu. Po kilku bezowocnych (bezowocnikowych?) tygodniach, gdy w lasach zrobiło się sucha, teraz znów grzybnia "ruszyła" i prawdopodobnie kolejne opady deszczu spowodują, że wycieczka do lasu zakończy się udanymi zbiorami. Gdzie już teraz można szukać szczęścia? Przeanalizowaliśmy to na podstawie ostatnich wpisów internautów. ZOBACZCIE NA KOLEJNYCH SLAJDACH, GDZIE GRZYBIARZE Z SUKCESEM PRZECZESYWALI LASY - przejdźcie do galerii przy pomocy strzałek lub gestów na telefonie.

brak