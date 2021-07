Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/12]

Grzyby na Dolnym Śląsku. Wreszcie są! Gdzie jechać na grzybobranie [NAJNOWSZE LOKALIZACJE]

Zaczęło się! Od połowy lipca na popularnych forach i stronach odwiedzanych przez miłośników grzybobrania, pojawiają się wpisy o kolejnych zbiorach. Pierwsze letnie prawdziwki, kozaki i znacznie rzadziej - podgrzybki, pojawiające się zwykle nieco później.



Nie ma co się oszukiwać i ogłaszać, że w lasach jest wysyp. Na nizinach Dolnego Śląska grzybów jak na lekarstwo, natomiast można je znaleźć w bardziej górzystych rejonach, gdzie zwykle pojawiają się one szybciej.



Gdzie wybrać się na Dolnym Śląsku, by wrócić do domu z koszem pełnym grzybów? Prześledziliśmy dla Was najnowsze wpisy z kilku popularnych miejsc i na tej podstawie wybraliśmy najlepsze "miejscówki" na grzybobranie. Zobaczcie, gdzie warto ruszyć w las. 100 procentowej gwarancji nigdy nie ma, najwyżej skończy się na miłym spacerze po lesie...



PRZEJDŹCIE DALEJ PRZY POMOCY STRZAŁEK LUB GESTÓW NA EKRANIE SMARTFONA