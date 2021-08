Grzyby na Dolnym Śląsku. Gdzie je znaleźć? Oto sprawdzone miejsca naszych czytelników [25.08.2021]

NOWE Miss Polski: co robi obecna Miss Agata Wdowiak, a co robią jej poprzedniczki? Wiele się u nich dzieje!

Miss Polski 2021 została Agata Wdowiak, 24-latka z Łodzi. Podczas gdy każdy chce się teraz dowiedzieć, czym zajmuje się nowa najpiękniejsza Polka, my postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u jej poprzedniczek. Olga Buława, Ewa Mielnicka-Cekała czy Magdalena Bieńkowska - każda z nich przez rok była posiadaczką korony Miss Polski, a co robią teraz? Jedno jest pewne: nie ma nudy! Sam zobacz.