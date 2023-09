Grzybobranie 2023. Gdzie na grzyby? Tutaj! Podajemy dobre namiary w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku!

Grzybobranie 2023 - sezon właśnie się rozpoczął

Zanim jednak o samych grzybach przypominamy - na pierwszym miejscu trzeba stawiać na bezpieczeństwo. Jeśli dany grzyb wydaje nam się podejrzany i nie mamy pewności co do jego nazwy, lepiej go nie brać lub odłożyć na bok i sprawdzić w specjalnych punktach, czy jest jadalny. Sanepid przypomina, że dane grzyby można sprawdzić w każdej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej

Pogranicze tych województw to istne Eldorado dla grzybiarzy

Jeżeli poszukujecie grzybów, nawet rzadko, musicie wiedzieć, że pogranicze tych dwóch województw to stały punkt podczas zbiorów. Nawet można znaleźć wycieczki, które prowadzą do jednego z powiatów na pograniczu Dolnego Śląska i Lubuskiego.

Czy są już grzyby?

- Może to jeszcze nie jest pełnia sezonu, ale wypad na grzyby w miniony weekend oceniam jako udany. Kilka godzin spacerowania i dwa całkiem pokaźne kosze mówią same za siebie. Widać już, że coraz więcej osób przyjeżdża na zbiory - mówi Kazimierze Domagała, mieszkaniec Bolesławca.

Znajomość grzybów to podstawa, ale warto też znać rosnące wokół nich drzewa. To one są często wskazówką, która doprowadza nas do zagłębień pełnych kurek lub rydzów. Dlaczego grzyby upodobały sobie sąsiedztwo drzew? Kluczowa jest tu mikoryza, czyli związek korzeni grzyba i roślin.