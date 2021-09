Grzegorz Macko: „Przez kolejne 6 lat, Forum Ekonomiczne będzie odbywać się w Karpaczu”

- Forum Ekonomiczne to wydarzenie z 30-letnią tradycją – powiedział Grzegorz Macko i dodał, że wcześniejsze edycje tej imprezy odbywały się w Krynicy. – Dla nas jest to bardzo duży zastrzyk satysfakcji, dlatego, że wiele miesięcy negocjacji po to, aby na koniec podpisać umowę, dzięki, której przez kolejnych 6 lat to wydarzenie będzie się odbywało właśnie na ziemi dolnośląskiej – zaznaczył wicemarszałek województwa podkreślając, że w Karpaczu przez trzy dni biło gospodarcze serce Polski.

Według Grzegorza Macki, to właśnie podczas Forum Ekonomicznego w czasie dyskusji i spotkań pojawiają się pomysły, które są wdrażane w postaci zarządzeń, aktów prawnych.

- To właśnie tu trwa wzmożona debata nad ideami, zgodnie z którymi, administracja rządowa czy samorządowa będzie prowadziła swoją politykę przez kolejne 12 miesięcy, do kolejnego forum. Dlatego cieszymy się, że za rok także będziemy gościć to wydarzenie na Dolnym Śląsku – powiedział.