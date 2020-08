Groźny wypadek na drodze ekspresowej S3. Tir przewrócił się do rowu (ZDJĘCIA)

Dwie osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w sobotnie popołudnie na drodze ekspresowej S3 w okolicach Legnicy. Miał on miejsce tuż za zjazdem z ulicy Chojnowskiej w kierunku Lubina. Zderzył się tam samochód ciężarowy z osobowym. Policja ustala przyczynę wypadku. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienia potrwają do późnego wieczora.

