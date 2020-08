Groźny wypadek na dk 5. Na miejscu lądował helikopter LPR - 6 osób rannych

Zdjęcia ilustracyjne PPG

Do poważnego wypadku doszło we wtorek wieczorem na drodze krajowej nr. 5. Do zderzenia 3 aut osobowych doszło w miejscowości Dobromierz, w powiecie Świdnickim, na drodze między Strzegomiem, a Bolkowem. W wypadku poszkodowanych było aż 6 osób, na miejscu lądował helikopter LPR. Utrudnienia w tym miejscu trwały od godziny 21:45 do 00:40.