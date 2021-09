Groźny gangster Kojot wpadł w Hiszpanii. Policja polowała na niego 18 lat

Rafał Z. ps. Kojot przez 18 laty ukrywał się przed stróżami prawa, bardzo często zmieniając miejsca pobytu i tożsamości. Oprócz udziału w zabójstwie poszukiwany był też za inne przestępstwa, w tym za stręczycielstwo i handel narkotykami. Intensywne śledztwo, a przede wszystkim wymiana informacji pomiędzy policjantami z Polski i Hiszpanii zaowocowała zatrzymaniem poszukiwanego gangstera w Walencji. W tej chwili trwają starania o jego ekstradycję do Polski.

Kojot to jeden z dwóch pseudonimów Rafała Z., drugi - mniej znany - to Cichy. Pochodzący z Czołowa w kujawsko-pomorskim, blisko 50-letni dziś mężczyzna ukrywał się od sierpnia 2003 roku, kiedy to na terenie Jeleniej Góry, w jednej z hurtowni budowlanych, miał uczestniczyć w zamordowaniu miejscowego lichwiarza. Mowa o 33-letni Robercie S. z Jeleniej Góry, podającego się za biznesmena, a tak naprawdę parającego się nielegalnymi interesami, głównie pożyczaniem pieniędzy na wysoki procent. Lichwiarz postanowił kupić wyciąg narciarski w Świeradowie Zdroju od swojego dłużnika - Sławomira S. By pomóc mu w decyzji, zdemontował i zabrał silnik wyciągu.