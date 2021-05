NOWE Gniew Druidów już jest! To pierwszy duży dodatek do Assassin's Creed Valhalla

Już jest długo oczekiwane, pierwsze duże DLC do Assassin's Creed Valhalla. Dodatek nosi nazwę Gniew Druidów i przenosi Eivora do Irlandii. Co nowego przygotował dla graczy Ubisoft?