Grill na balkonie czy Promenadzie Staromiejskiej? Zaskakujące, gdzie można grillować we Wrocławiu

Na Ołbinie znów zabiorą miejsca parkingowe pod gigantyczne donice?

8 marca wystartują konsultacje na temat urządzenia zieleni na ul. Żeromskiego, na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Nowowiejskiej we Wrocławiu. To kontynuacja projektu grow green, czyli miasta ogrodu, co jak dotąd we Wrocławiu sprowadzono do instalowania drewnianych platform – parkletów – z wielkimi donicami na krzewy i małe drzewka oraz ławkami – kosztem części chodników i ulic. Realizacja projektu na Daszyńskiego i pierwszym odcinku Żeromskiego wzbudziłam mnóstwo kontrowersji aż po interwencję policji i żądanie usunięcia drewnianych konstrukcji.