Grand Prix Wrocław 2020 - wielkie emocje w piątek! (ZDJĘCIA 28.08, Betard Wrocław FIM Speedway Grand Prix Polski 2020)

Artiom Łaguta wygrał piątkowe zawody Betard Wrocław FIM Speedway Grand Prix Polski na Stadionie Olimpijskim. Niewiele brakowało, by w domu ze zwycięstwa cieszył się wrocławianin Maciej Janowski, który także stanął na podium! Zobaczcie, jak żużlowe Grand Prix 2020 we Wrocławiu wyglądało oczami naszego fotoreportera. W sobotę wieczorem na "Olimpijskim" drugi turniej GP.WAŻNE - DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK!

fot. Tomasz Hołod