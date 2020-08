Grand Prix 2020 Wrocław - żużel (BILETY, CENY, jak i gdzie kupić 28-29.08). Walka o mistrzostwo świata zaczyna się na Stadionie Olimpijskim

Grand Prix 2020 Wrocław - żużel (BILETY, CENY, jak i gdzie kupić 28-29.08). Dwa turnieje Speedway Grand Prix we Wrocławiu zainaugurują zmagania najlepszych żużlowców o tytuł indywidualnego mistrza świata. Na liście startowej jest m.in. trzech Polaków, w tym wrocławianin Maciej Janowski oraz broniący złotego medalu Bartosz Zmarzlik.

Grand Prix 2020 Wrocław - żużel (BILETY, CENY, jak i gdzie kupić 28-29.08) Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że cykl Speedway Grand Prix w sezonie 2020 nie odbędzie się ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19. Jednak dzięki staraniom światowej federacji, a przede wszystkim dzięki zaangażowaniu polskich klubów, zaplanowano osiem rund walki o indywidualne mistrzostwo świata. Zmagania odbędą się w czterech miastach, w każdym rozegrane będą po dwa turnieje, dzień po dniu. Oprócz Wrocławia najlepszych żużlowców ugoszczą Gorzów Wlkp., czeska Praga i Toruń. Speedway Grand Prix to będzie największa i najważniejsza impreza sportowa we Wrocławiu w 2020 roku. Przygotowania trwają już od kilku dni. Organizatorzy robią wszystko by powtórzyć, a nawet przebić to, co działo się na Stadionie Olimpijskim przed rokiem. Grand Prix Wrocław 2019 przez wielu zostało okrzyknięte najlepszym turniejem o mistrzostwo świata w historii. Wypełniony po brzegi stadion eksplodował z radości, gdy pierwsze miejsce na podium zajął Bartosz Zmarzlik, który – jak się później okazało – zdobył tytuł mistrza świata.

Zmarzlik będzie chciał powtórzyć swój wyczyn sprzed roku, ale o zwycięstwie marzy także 15 innych uczestników Grand Prix Wrocław 2020. Wśród nich jest Maciej Janowski, rodowity wrocławianin, który na co dzień reprezentuje barwy miejscowej Betard Sparty. Przed rokiem odpadł w półfinale, choć do ostatnich metrów zaciekle walczył z Januszem Kołodziejem. Przegrał o pół długości motocykla. Janowski jest w tym sezonie bardzo mocnym punktem swojego zespołu. Zajmuje 8. miejsce wśród najskuteczniejszych zawodników PGE Ekstraligi ze średnią 2,186. Kapitan Betard Sparty znakomicie spisał się w ostatnim ligowym meczu z RM Solar Falubazem Zielona Góra (12+1 pkt.). Wrocławianie sprawili dużą niespodziankę, pokonując rywali na wyjeździe 49:41. To było bardzo prestiżowe zwycięstwo, a swoją cegiełkę do końcowego sukcesu dołożyli praktycznie wszyscy zawodnicy. Część z nich zobaczymy w piątek i sobotę na Stadionie Olimpijskim. Oprócz Janowskiego będą to Tai Woffinden, Max Fricke i startujący z dziką kartą Gleb Czugunow. Dla tego ostatniego będzie to pierwszy w historii start pod biało-czerwoną flagą po tym, jak zimą otrzymał polskie obywatelstwo. Listę reprezentantów Polski na Grand Prix Wrocław 2020 uzupełnia Patryk Dudek. Zielonogórzanin z pewnością zrobi wszystko, by dobrą postawą na torze i wynikami nawiązać do 2017 roku, gdy został wicemistrzem świata.

ŻUŻEL Grand Prix 2020 Wrocław - BILETY (CENY) Bilety na piątkowe i sobotnie zawody mistrzostw świata we Wrocławiu można kupować serwisie bilety.wts.pl oraz salonach sieci Empik. Ceny na trybunę wschodnią to 79 zł (ulgowy) i 99 zł; na zachodnią od 179 zł do 459 zł. (źródło - mat. prasowe)

