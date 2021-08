"Grabo" - mistrz wsadów - zaprasza na ALBA Cup IV Memoriał Adama Wójcika [VIDEO]

ALBA Cup IV Memoriał Adama Wójcika 2021 - BILETY

Można już kupić bilety na nadchodzący turniej.

Na ALBA Cup IV Memoriale Adama Wójcika będą obowiązywały cztery rodzaje biletów – normalne jednodniowe (20 zł), ulgowe jednodniowe (10 zł), normalne dwudniowe (30 zł) i ulgowe dwudniowe (15 zł). Wejściówki ulgowe przysługują osobom uczącym się do 26. roku życia oraz emerytom i rencistom (za okazaniem ważnej legitymacji). Dzieci do lat siedmiu mogą wejść na wydarzenie po zakupieniu biletu za symboliczną złotówkę (jeden dzień) lub dwa zł (dwa dni). Zgodnie z obecnymi przepisami kibice mogą zająć 50 proc. dostępnych miejsc w hali, ale do tej puli nie zaliczają się osoby zaszczepione. ALBA Cup IV Memoriał Adama Wójcika został dofinansowany przez Gminę Wrocław.