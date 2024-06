GOTOWE Tu we Wrocławiu może powstać nowe centrum handlowe, osiedle a nawet cmentarz! Ty decydujesz! Ratusz przyjmuje wszystkie wnioski

Do poniedziałku (1 lipca) urzędnicy z wrocławskiego magistratu będą przyjmować wnioski mieszkańców do Planu Ogólnego Wrocławia. Dokument, który ma wejść w życie do końca 2025 roku, zastąpi dotychczas obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia.